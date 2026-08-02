Путин отметил умелые и решительные действия десантников в ходе СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации.
- Президент отметил мужество и героизм бойцов ВДВ на ответственных участках фронта.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации.
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"Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции", — говорится в его поздравлении с Днем ВДВ.
Президент подчеркнул, что бойцы проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта.
Путин выразил уверенность, что десантники продолжат достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в защиту суверенитета и безопасности страны.
День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа.