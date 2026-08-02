Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил умелые и решительные действия десантников в ходе СВО - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 02.08.2026 (обновлено: 09:21 02.08.2026)
Путин отметил умелые и решительные действия десантников в ходе СВО

Путин высоко оценил боевую работу десантников во время СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ в зоне СВО
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВДВ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации.
  • Президент отметил мужество и героизм бойцов ВДВ на ответственных участках фронта.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил боевую работу десантников во время спецоперации.
«
"Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции", — говорится в его поздравлении с Днем ВДВ.
Командир отделения о том, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Командир рассказал, как бойцы ВДВ готовятся к финальному этапу штурма
05:03
Президент подчеркнул, что бойцы проявляют мужество и героизм на самых ответственных участках фронта.
Путин выразил уверенность, что десантники продолжат достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в защиту суверенитета и безопасности страны.
День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа.
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Никто, кроме них. Почему ВДВ считаются военной элитой
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала