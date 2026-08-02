Крылатая пехота. Празднование Дня ВДВ в России

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек.
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.
В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.
В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.
День ВДВ в России хоть и не является официальным выходным днем, но все же считается одним из самых известных и важных праздников.
День ВДВ в России хоть и не является официальным выходным днем, но все же считается одним из самых известных и важных праздников.
"Голубые береты" всегда отмечают этот день с душой и размахом.
"Голубые береты" всегда отмечают этот день с душой и размахом.
В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.
На фото: выступление десантников на Красной площади в честь торжеств, посвященных празднику "Ильин День на улице Ильинке" и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.
На фото: выступление десантников на Красной площади в честь торжеств, посвященных празднику "Ильин День на улице Ильинке" и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск
Праздник совпадает с церковным днем памяти пророка Ильи. Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.
Праздник совпадает с церковным днем памяти пророка Ильи. Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.
Нередко российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" в честь одного из самых известных командующих — генерала Василия Маргелова.
Нередко российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" в честь одного из самых известных командующих — генерала Василия Маргелова.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории парка имени Горького в Москве.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории парка имени Горького в Москве.
Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные авто- и мотопробеги, украсив технику символикой и флагами Воздушно-десантных войск.
Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные авто- и мотопробеги, украсив технику символикой и флагами Воздушно-десантных войск.
Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: 2 августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.
Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: 2 августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.
Возложение цветов во Владивостоке к памятнику приморцам, погибшим во время локальных войн и военных конфликтов.
Возложение цветов во Владивостоке к памятнику приморцам, погибшим во время локальных войн и военных конфликтов.
Президент России Владимир Путин в поздравлении выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
Президент России Владимир Путин в поздравлении выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.
Глава государства отметил, что нынешнее поколение ВДВ доблестно сражается за правду и справедливость в ходе СВО.
Глава государства отметил, что нынешнее поколение ВДВ доблестно сражается за правду и справедливость в ходе СВО.