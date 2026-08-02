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Крылатая пехота. Празднование Дня ВДВ в России - РИА Новости, 02.08.2026
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15:34 02.08.2026 (обновлено: 16:47 02.08.2026)

Крылатая пехота. Празднование Дня ВДВ в России

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В воскресенье в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек.

Торжества, посвященные празднику Ильин День на улице Ильинке

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи десантировалось на парашютах подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади в Москве

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 14
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

День ВДВ в России хоть и не является официальным выходным днем, но все же считается одним из самых известных и важных праздников.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на площади Памяти Героев в Краснодаре

День ВДВ в России хоть и не является официальным выходным днем, но все же считается одним из самых известных и важных праздников.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

"Голубые береты" всегда отмечают этот день с душой и размахом.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на площади Памяти Героев в Краснодаре

"Голубые береты" всегда отмечают этот день с душой и размахом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

На фото: выступление десантников на Красной площади в честь торжеств, посвященных празднику "Ильин День на улице Ильинке" и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск

Торжества, посвященные празднику Ильин День на улице Ильинке

В День ВДВ традиционно проводятся официальные и праздничные мероприятия.

На фото: выступление десантников на Красной площади в честь торжеств, посвященных празднику "Ильин День на улице Ильинке" и 96-й годовщине образования Воздушно-десантных войск

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Праздник совпадает с церковным днем памяти пророка Ильи. Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Красной в Краснодаре

Праздник совпадает с церковным днем памяти пророка Ильи. Он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Нередко российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" в честь одного из самых известных командующих — генерала Василия Маргелова.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге

Нередко российские десантники называют себя "войсками дяди Васи" в честь одного из самых известных командующих — генерала Василия Маргелова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории парка имени Горького в Москве.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории Парка Горького в Москве

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на территории парка имени Горького в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные авто- и мотопробеги, украсив технику символикой и флагами Воздушно-десантных войск.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на улице Красной в Краснодаре

Военные традиционно собираются большими компаниями в городских парках и устраивают праздничные авто- и мотопробеги, украсив технику символикой и флагами Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: 2 августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.

Возложение цветов к монументу на площади Памяти Героев в Краснодаре на праздновании Дня Воздушно-десантных войск

Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: 2 августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Возложение цветов во Владивостоке к памятнику приморцам, погибшим во время локальных войн и военных конфликтов.

Празднование Дня ВДВ

Возложение цветов во Владивостоке к памятнику приморцам, погибшим во время локальных войн и военных конфликтов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин в поздравлении выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.

Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади

Президент России Владимир Путин в поздравлении выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава государства отметил, что нынешнее поколение ВДВ доблестно сражается за правду и справедливость в ходе СВО.

Участники Крестного хода из храма Пророка Божия Илии в Китай-городе до Лобного места на Красной площади

Глава государства отметил, что нынешнее поколение ВДВ доблестно сражается за правду и справедливость в ходе СВО.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ФотоВоздушно-десантные войска РоссииВасилий МаргеловВладимир ПутинВоронежСССРРоссия
 
 
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