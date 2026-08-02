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Отказавшимся от эвакуации украинкам угрожают лишением родительских прав - РИА Новости, 02.08.2026
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06:41 02.08.2026 (обновлено: 08:50 02.08.2026)
Отказавшимся от эвакуации украинкам угрожают лишением родительских прав

В Черниговской области женщинам угрожают лишением родительских прав

CC BY-SA 4.0 / Roman Naumov / Здание Черниговской областной государственной администрации
Здание Черниговской областной государственной администрации - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
CC BY-SA 4.0 / Roman Naumov /
Здание Черниговской областной государственной администрации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщинам в Черниговской области угрожают лишением родительских прав в случае отказа от принудительной эвакуации.
  • В карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отказавшимся от эвакуации жительницам Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав", — заявил источник.

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По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.
В середине июля силовые структуры сообщили РИА Новости, что Киев намерен вынудить пророссийски настроенных жителей Черниговской области покинуть дома, чтобы оборудовать там позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.
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