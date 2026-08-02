Отказавшимся от эвакуации украинкам угрожают лишением родительских прав

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отказавшимся от эвакуации жительницам Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав", — заявил источник.

По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.