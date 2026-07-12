Краткий пересказ от РИА ИИ Киевский режим готовит карательную операцию против пророссийских жителей Черниговской области, сообщили силовики.

Как рассказал собеседник РИА Новости, националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья.

Боевики хотят оборудовать позиции в оставленных жителями домах для ведения боевых действий.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.

При этом спецназ украинской полиции, не привыкший выполнять задачи в зоне боевых действий, усиленно ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.