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Украина готовит карательную операцию в Черниговской области - РИА Новости, 12.07.2026
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20:54 12.07.2026 (обновлено: 21:13 12.07.2026)
Украина готовит карательную операцию в Черниговской области

РИА Новости: Киев готовит операцию против пророссийских жителей под Черниговом

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим готовит карательную операцию против пророссийских жителей Черниговской области, сообщили силовики.
  • Как рассказал собеседник РИА Новости, националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья.
  • Боевики хотят оборудовать позиции в оставленных жителями домах для ведения боевых действий.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Враг готовит серию карательных операций силами местного отряда спецназа полиции КОРД", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.
При этом спецназ украинской полиции, не привыкший выполнять задачи в зоне боевых действий, усиленно ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.
Как ранее стало известно РИА Новости, украинские боевики начали оборудовать позиции для операторов БПЛА также на верхних этажах многоквартирных домов в Сумах.
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