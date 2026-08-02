В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

Усману Нурмагомедову 28 лет. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, не потерпел ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC и члена Зала славы организации Хабиба Нурмагомедова.