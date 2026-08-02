В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дэйна Уайт, генеральный директор UFC, подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.
- Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире PFL в Нью-Йорке и в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.
В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке. Россиянин в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот бой стал последним по действующему контракту Нурмагомедова с промоушеном.
На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде журналист спросил Уайта, хотел бы он заключить контракт с Нурмагомедовым.
"Конечно", - с улыбкой ответил глава UFC.
Усману Нурмагомедову 28 лет. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, не потерпел ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC и члена Зала славы организации Хабиба Нурмагомедова.