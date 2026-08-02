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В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
01:51 02.08.2026 (обновлено: 09:20 02.08.2026)
В UFC хотят подписать контракт с непобежденным Нурмагомедовым

Гендиректор UFC Уайт хотел бы видеть Усмана Нурмагомедова в организации

© PFLУсман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© PFL
Усман Нурмагомедов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэйна Уайт, генеральный директор UFC, подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.
  • Усман Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире PFL в Нью-Йорке и в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил, что хотел бы видеть в организации россиянина Усмана Нурмагомедова.
В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде титульного боя на турнире Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке. Россиянин в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот бой стал последним по действующему контракту Нурмагомедова с промоушеном.
Усман Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL в легком весе
Вчера, 07:25
На пресс-конференции после турнира UFC в Белграде журналист спросил Уайта, хотел бы он заключить контракт с Нурмагомедовым.
"Конечно", - с улыбкой ответил глава UFC.
Усману Нурмагомедову 28 лет. В смешанных единоборствах он одержал 22 победы, не потерпел ни одного поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC и члена Зала славы организации Хабиба Нурмагомедова.
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ЕдиноборстваНью-Йорк (город)Дэйна УайтUFCУсман Нурмагомедов
 
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