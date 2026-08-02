Россиянки вышли в финал ЧЕ по прыжкам в воду с метрового трамплина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кристина Айдарова и Ульяна Клюева вышли в финальные соревнования в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Айдарова показала второй результат в предварительных соревнованиях, Клюева стала шестой.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянки Кристина Айдарова и Ульяна Клюева вышли в финальные соревнования в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Айдарова набрала по итогам пяти попыток 255,95 балла, показав второй результат в предварительных соревнованиях. Клюева с результатом 245,90 балла стала шестой.
Финал соревнований состоится в воскресенье вечером.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.