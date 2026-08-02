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Иванов и Молчанов не завоевали медали в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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00:29 02.08.2026
Иванов и Молчанов не завоевали медали в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ

Иванов и Молчанов заняли 10-е и 11-е места в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Иванов и Илья Молчанов заняли 10-е и 11-е места соответственно в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Победу одержал немец Мориц Веземан, набрав 431,45 балла.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов заняли 10-е и 11-е места соответственно в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Иванов набрал 355,45 балла, Молчанов - 350,15. Победу одержал немец Мориц Веземан (431,45 балла), второе место занял британский олимпийский чемпион Джек Лафер (418,25), третьим стал его соотечественник Джордан Хулден (410,30).
Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся 6 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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