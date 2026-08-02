Иванов и Молчанов не завоевали медали в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россияне Григорий Иванов и Илья Молчанов заняли 10-е и 11-е места соответственно в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Соревнования по прыжкам в воду на чемпионате Европы завершатся 6 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.