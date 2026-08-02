Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на свой дом в США

МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на содержание своего роскошного поместья в Майами, сообщает SHOT.



По информации портала, в 2025 году звёздная пара заплатила за своё имение $700 тысяч. В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от ураганов и наводнений, взносы за охрану, уборка улиц, обслуживание бассейна, сада и причала. Также известно, что за весь период владения россиянка и испанец потратили на содержание виллы 8 миллионов долларов.



Дом расположен на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. Курникова и Иглесиас купили участок в 63 сотки в 2009-м, а строительство дома площадью 1800 м² завершили в 2013-м. В коттедже есть 6 спален, 9 ванных комнат, тренажёрный зал, винный погреб. Для персонала построен отдельный дом.