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Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на свой дом в США - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Теннис
 
12:54 02.08.2026
Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на свой дом в США

Курникова и Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на свой дом в Майами

© AP Photo / J.Pat CarterАнна Курникова и Энрике Иглесиас на матче по баскетболу. 2006 год
Анна Курникова и Энрике Иглесиас на матче по баскетболу. 2006 год - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / J.Pat Carter
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Курникова и Энрике Иглесиас потратили более полумиллиарда рублей на содержание своего поместья в Майами.
  • Курникова и Иглесиас купили участок в 63 сотки на полуострове Bay Point в 2009 году, а строительство дома завершили в 2013 году.
МОСКВА, 2 августа - РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас потратили больше полумиллиарда рублей на содержание своего роскошного поместья в Майами, сообщает SHOT.

По информации портала, в 2025 году звёздная пара заплатила за своё имение $700 тысяч. В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от ураганов и наводнений, взносы за охрану, уборка улиц, обслуживание бассейна, сада и причала. Также известно, что за весь период владения россиянка и испанец потратили на содержание виллы 8 миллионов долларов.

Дом расположен на закрытом полуострове Bay Point в заливе Бискейн. Курникова и Иглесиас купили участок в 63 сотки в 2009-м, а строительство дома площадью 1800 м² завершили в 2013-м. В коттедже есть 6 спален, 9 ванных комнат, тренажёрный зал, винный погреб. Для персонала построен отдельный дом.
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