Снявшая фильм "Брат" компания подала сто исков о защите прав с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала 2026 года кинокомпания "СТВ" подала 100 исков на общую сумму около 7,5 миллиона рублей в защиту своих интеллектуальных прав.

Ответчиками по искам значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская кинокомпания "СТВ", которая является одним из создателей фильмов "Брат", "Брат 2" и "Жмурки", с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 миллиона рублей, в том числе в защиту своих интеллектуальных прав, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В арбитражные суды Москвы Подмосковья , Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Саратовской области и других регионов с начала 2026 года было подано 100 исков, в том числе с требованиями о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведения и персонажей. Сумма одного иска в среднем составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, а ответчиками значатся индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы.

Общая сумма поданных исков составляет около 7,5 миллионов рублей, из которых некоторые еще рассматриваются, часть удовлетворена полностью либо частично, еще часть - возвращена по требованию компании либо суда, а также часть оставленных без движения.

Самый крупный из этих исков был подан к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фильмы "Брат" и "Брат 2". Сначала кинокомпания затребовала 405,3 тысячи рублей компенсации, а затем - увеличила сумму до 605,5 тысячи рублей.

Согласно судебным документам, ИП использовало изображения из фильмов "Брат" на футболках, которые продавались на маркетплейсе. Суд удовлетворил иск частично - с предпринимателя постановили взыскать 228,3 тысячи рублей.

Другие иски, поданные кинокомпанией "СТВ", также касаются защиты интеллектуальных прав на фильмы "Брат" и "Брат 2", а еще "Жмурки" и мультсериал "Царевны".