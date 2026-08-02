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Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
21:40 02.08.2026

Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа"

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фотография из соцсетей
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" после третьего подряд поражения в чемпионате Китая.
  • "Шанхай Шэньхуа" проиграл "Ляонин Тежэнь" со счетом 1:3 в матче 21-го тура и занимает 13-е место в таблице с 19 очками.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" после третьего подряд поражения в чемпионате Китая.
В воскресенье "Шанхай Шэньхуа" со счетом 1:3 проиграл "Ляонин Тежэнь" в матче 21-го тура и с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.
"Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера "Шанхай Шэньхуа", поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба на всех уровнях. Я также надеюсь, что "Шэньхуа" хорошо выступит в предстоящих матчах и продвинется дальше в Кубке Китая в этом году. Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти", - приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба в WeChat.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды завоевала серебряные медали национального чемпионата - в 2024 и 2025 годах.
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