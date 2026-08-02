Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера "Шанхай Шэньхуа"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" после третьего подряд поражения в чемпионате Китая.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая и дважды завоевала серебряные медали национального чемпионата - в 2024 и 2025 годах.