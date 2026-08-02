В Петербурге возбудили дело после пожара, в котором погибли двое детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в Фрунзенском районе Петербурга, в котором погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

"Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, 2 августа в квартире дома на Будапештской улице произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Причина и обстоятельства возгорания будут установлены в ходе следствия.