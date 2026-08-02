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В Петербурге возбудили дело после пожара, в котором погибли двое детей - РИА Новости, 02.08.2026
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13:29 02.08.2026
В Петербурге возбудили дело после пожара, в котором погибли двое детей

СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Петербурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в Фрунзенском районе Петербурга, в котором погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«
"Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, 2 августа в квартире дома на Будапештской улице произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Причина и обстоятельства возгорания будут установлены в ходе следствия.
В воскресенье ГУ МЧС по городу сообщила, что пожар в трехкомнатной квартире произошел на площади 10 квадратных метров. В нем погибли двое детей, одна женщина была госпитализирована.
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