В Петербурге возбудили дело после пожара, в котором погибли двое детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли двое детей.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после пожара в Фрунзенском районе Петербурга, в котором погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
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"Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, 2 августа в квартире дома на Будапештской улице произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Причина и обстоятельства возгорания будут установлены в ходе следствия.
В воскресенье ГУ МЧС по городу сообщила, что пожар в трехкомнатной квартире произошел на площади 10 квадратных метров. В нем погибли двое детей, одна женщина была госпитализирована.
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1 августа, 13:41