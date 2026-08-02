Российские синхронистки лидируют в командной произвольной программе на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта с результатом 272,74 балла.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Сборная России, за которую выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, набрали 272,74 балла. Второе место занимает сборная Испании (266,5275), третий результат показала команда Италии (235,7041).
Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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