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Российские синхронистки лидируют в командной произвольной программе на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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11:03 02.08.2026 (обновлено: 12:41 02.08.2026)
Российские синхронистки лидируют в командной произвольной программе на ЧЕ

Синхронистки из РФ лидируют в предварительном раунде произвольных программ на ЧЕ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСпорстменки сборной России по синхронному плаванию
Спорстменки сборной России по синхронному плаванию - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спорстменки сборной России по синхронному плаванию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта с результатом 272,74 балла.
  • Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Сборная России, за которую выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, набрали 272,74 балла. Второе место занимает сборная Испании (266,5275), третий результат показала команда Италии (235,7041).
Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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