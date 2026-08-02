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Минпросвещения представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам - РИА Новости, 02.08.2026
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00:16 02.08.2026
Минпросвещения представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам

Минпросвещения: школьники смогут освоить до девяти курсов внеурочных занятий

© РИА Новости / Артем ЖитеневУченики во время занятия
Ученики во время занятия - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Ученики во время занятия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьники смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий.
  • В рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности вошли «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» и другие.
  • Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю, при этом общий объем занятий ограничен определенным количеством часов за период обучения.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения РФ направлений внеурочных занятий, включая "Разговоры о важном", "Россия - мои горизонты" и курсы по финансовой грамотности, следует из письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности вошли "Разговоры о важном" для учеников с 1 по 11 классы, "Россия – мои горизонты" для 6-11-х классов, "Орлята России" для учеников начальной школы, а также "Военные учебные сборы" или "Начальная военная подготовка" для 8-х и 10-х классов.
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Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности для учеников 2-11-х классов, курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2-11-х классов, курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование, для 5-11-х классов, курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7-11-х классов и курсы, поддерживающие физическое развитие обучающихся, для 1-11-х классов.
Уточняется, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. При этом общий объем занятий не должен превышать 1 350 часов за 4 года обучения в 1-4-х классах, 1 700 часов за 5 лет обучения в 5-9-х классах и 680 часов за 2 года обучения в 10-11-х классах.
В документе подчеркивается, что перечень курсов внеурочной деятельности определяется образовательной организацией самостоятельно, в том числе исходя из материально-технического обеспечения, кадрового состава, реализуемых профилей обучения и углубленного изучения учебных предметов.
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