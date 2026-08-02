Дубль Секулича принес "Уралу" победу над "СКА-Хабаровском" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский "Урал" выиграл у "СКА-Хабаровска" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги со счетом 3:0.
- "Урал" поднялся на третью строчку в турнирной таблице, а "СКА-Хабаровск" занимает последнее место с четырьмя поражениями.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" на выезде крупно выиграл у "СКА-Хабаровска" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в воскресенье в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль оформил Мартин Секулич (50-я и 59-я минуты), который свой второй мяч забил с 11-метровой отметки, еще один гол на счету Дениса Бокова (85).
"Урал" (7 очков) поднялся на третью строчку в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" (0) занимает последнее место с четырьмя поражениями.
В пятом туре "Урал" примет "Уфу" 8 августа, на следующий день "СКА-Хабаровск" дома сыграет с костромским "Спартаком".