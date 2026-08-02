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РПЛ планирует расширить показ матчей за пределами страны - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
12:26 02.08.2026 (обновлено: 15:06 02.08.2026)
РПЛ планирует расширить показ матчей за пределами страны

РПЛ может расширить показ матчей за рубежом в сезоне-2026/27

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМирлинд Даку и Александер Джику
Мирлинд Даку и Александер Джику - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что организация может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России по футболу, в сезоне-2026/27.
  • РПЛ возобновила показ игр в Бразилии и реализовала права на трансляции на территории Китая.
  • Алаев выразил надежду на заключение дополнительных сделок по трансляциям в течение сезона.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил РИА Новости, что организация в течение сезона-2026/27 может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России по футболу.
Сезон-2026/27 в РПЛ стартовал 24 июля. За день до старта чемпионата лига объявила о возобновлении показа игр в Бразилии, а 31 июля - о реализации прав на трансляции на территории Китая.
«
"Есть страны, которые также могут приобрести права на показ РПЛ, в том числе в течение этого сезона. Надеюсь на это. Мы эту работу не закрыли и отложили - территорий много, интерес есть. Сейчас главное, что мы возобновили работу на территории помимо почти всех стран СНГ, которые у нас были всегда", - сказал Алаев.
"Мы не просто подписали сделку, деньги получили и отложили - надо смотреть, как работа ведется, как осуществляется показ. При правильной работе по ходу этого сезона и цикла дополнительные сделки будут", - подчеркнул президент РПЛ.
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ФутболСпортАлександр АлаевРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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