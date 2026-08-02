РПЛ планирует расширить показ матчей за пределами страны

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"Есть страны, которые также могут приобрести права на показ РПЛ, в том числе в течение этого сезона. Надеюсь на это. Мы эту работу не закрыли и отложили - территорий много, интерес есть. Сейчас главное, что мы возобновили работу на территории помимо почти всех стран СНГ, которые у нас были всегда", - сказал Алаев.