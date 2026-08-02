РПЛ планирует расширить показ матчей за пределами страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что организация может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России по футболу, в сезоне-2026/27.
- РПЛ возобновила показ игр в Бразилии и реализовала права на трансляции на территории Китая.
- Алаев выразил надежду на заключение дополнительных сделок по трансляциям в течение сезона.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил РИА Новости, что организация в течение сезона-2026/27 может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России по футболу.
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"Есть страны, которые также могут приобрести права на показ РПЛ, в том числе в течение этого сезона. Надеюсь на это. Мы эту работу не закрыли и отложили - территорий много, интерес есть. Сейчас главное, что мы возобновили работу на территории помимо почти всех стран СНГ, которые у нас были всегда", - сказал Алаев.
"Мы не просто подписали сделку, деньги получили и отложили - надо смотреть, как работа ведется, как осуществляется показ. При правильной работе по ходу этого сезона и цикла дополнительные сделки будут", - подчеркнул президент РПЛ.