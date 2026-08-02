Таможенники рассказали об очередях на эстонской стороне границы с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На эстонской стороне границы с Россией в пункте пропуска в Нарве образуются значительные очереди из-за усиленного контроля.
- На российской стороне очередей нет, таможенный пост в Ивангороде работает штатно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Очереди сохраняются на эстонской стороне границы с Россией, они связанны с усиленным контролем на пункте пропуска в Нарве, сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).
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"В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ", - говорится в канале СЗТУ на платформе "Макс".
Как отмечают российские таможенники, скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне.
При этом на российской стороне очередей нет, таможенный пост в Ивангороде Ленинградской области работает штатно.
Как добавили в СЗТУ, в субботу, 1 августа, из Эстонии в Россию проследовало 680 человек, в обратном направлении прошло 1190 граждан.