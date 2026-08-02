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Таможенники рассказали об очередях на эстонской стороне границы с Россией - РИА Новости, 02.08.2026
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14:56 02.08.2026
Таможенники рассказали об очередях на эстонской стороне границы с Россией

На КПП в Нарве сохраняются очереди из желающих попасть в Россию

© Кадр видео balticlivecamОчередь со стороны эстонского города Нарва
Очередь со стороны эстонского города Нарва - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Кадр видео balticlivecam
Очередь со стороны эстонского города Нарва. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На эстонской стороне границы с Россией в пункте пропуска в Нарве образуются значительные очереди из-за усиленного контроля.
  • На российской стороне очередей нет, таможенный пост в Ивангороде работает штатно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Очереди сохраняются на эстонской стороне границы с Россией, они связанны с усиленным контролем на пункте пропуска в Нарве, сообщило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).
«
"В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ", - говорится в канале СЗТУ на платформе "Макс".
Как отмечают российские таможенники, скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне.
При этом на российской стороне очередей нет, таможенный пост в Ивангороде Ленинградской области работает штатно.
Как добавили в СЗТУ, в субботу, 1 августа, из Эстонии в Россию проследовало 680 человек, в обратном направлении прошло 1190 граждан.
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