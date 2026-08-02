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Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва в Москве - РИА Новости, 02.08.2026
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10:51 02.08.2026 (обновлено: 12:03 02.08.2026)
Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва в Москве

Ресторан Balzi Rossi принес извинения за неуместный пост после взрыва в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОбстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве
Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве принес извинения за неуместную публикацию после вчерашнего взрыва.
  • Вскоре после ЧП он разместил пост, отметив, что с помещениями все в порядке.
  • Заведение выразило соболезнования родным и близким погибших и заявило о намерении оказать помощь их семьям.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве принес извинения за неуместную публикацию после вчерашнего взрыва.
Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, вечером в субботу в заведении сдетонировала самодельная бомба. Вскоре после этого представители ресторана разместили пост в Instagram*, отметив, что с его помещениями все в порядке.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва.

Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве

Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Вид на высотку на Кудринской площади.

Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве

Вид на высотку на Кудринской площади.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Медработники неподалеку от места ЧП.

Медицинские работники неподалеку от места взрыва у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве

Медработники неподалеку от места ЧП.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 3

Полицейские дежурят неподалеку от места взрыва.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вид на высотку на Кудринской площади.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 3

Медработники неподалеку от места ЧП.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 3
«

"Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась", — подчеркнули в заведении.

Там уточнили, что в момент трагедии вся команда была сосредоточена на оказании помощи гостям и взаимодействии с экстренными службами.
"Коллектив ресторана Balzi Rossi глубоко скорбит в связи с произошедшей трагедией и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы также искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — указано в посте.
Ресторан принял решение оказать помощь семьям погибших и обещал связаться с ними в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что бомбу в заведение пыталась пронести женщина, охранник ее не пустил. В результате взрыва они и еще один посетитель погибли. Пострадали более двадцати человек.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут. Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияМоскваВзрыв в ресторане в центре МосквыПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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