Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве

Обстановка на месте взрыва на Кудринской площади в Москве

Ресторан Balzi Rossi извинился за неуместный пост после взрыва в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве принес извинения за неуместную публикацию после вчерашнего взрыва.

Вскоре после ЧП он разместил пост, отметив, что с помещениями все в порядке.

Заведение выразило соболезнования родным и близким погибших и заявило о намерении оказать помощь их семьям.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве принес извинения за неуместную публикацию после вчерашнего взрыва.

Как сообщали в Национальном антитеррористическом комитете, вечером в субботу в заведении сдетонировала самодельная бомба. Вскоре после этого представители ресторана разместили пост в Instagram*, отметив, что с его помещениями все в порядке.

« "Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась", — подчеркнули в заведении.

Там уточнили, что в момент трагедии вся команда была сосредоточена на оказании помощи гостям и взаимодействии с экстренными службами.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Коллектив ресторана Balzi Rossi глубоко скорбит в связи с произошедшей трагедией и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы также искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — указано в посте.

Ресторан принял решение оказать помощь семьям погибших и обещал связаться с ними в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что бомбу в заведение пыталась пронести женщина, охранник ее не пустил. В результате взрыва они и еще один посетитель погибли. Пострадали более двадцати человек.

Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.

Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут. Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.