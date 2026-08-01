Рейтинг@Mail.ru
У ресторана в центре Москвы произошел подрыв СВУ - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 01.08.2026 (обновлено: 23:54 01.08.2026)
У ресторана в центре Москвы произошел подрыв СВУ
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ресторане Balzi Ross в центре Москвы произошла детонация взрывчатки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
2026-08-01T23:07:00+03:00
true
PT0M11S
У ресторана в центре Москвы произошел подрыв СВУ

У ресторана на Кудринской площади в Москве произошел подрыв СВУ

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства.
  • В результате взрыва погибли три человека: неизвестная женщина, пытавшаяся пронести СВУ, охранник и один посетитель.
  • Число пострадавших выросло до 21.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ресторане Balzi Ross в центре Москвы произошла детонация взрывчатки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
«
"В 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства", — сказали в ведомстве.
СВУ в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пустил. В результате взрыва они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.
Очевидица сообщила РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут. Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.
 
Национальный антитеррористический комитет РФМоскваВзрыв в ресторане в центре Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала