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У ресторана в центре Москвы произошел подрыв СВУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

В результате взрыва погибли три человека: неизвестная женщина, пытавшаяся пронести СВУ, охранник и один посетитель.

Число пострадавших выросло до 21.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В ресторане Balzi Ross в центре Москвы произошла детонация взрывчатки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

« "В 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства", — сказали в ведомстве.

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СВУ в заведение пыталась пронести неизвестная женщина, охранник ее не пустил. В результате взрыва они и еще один посетитель погибли. Число пострадавших выросло до 21.

Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет.

Очевидица сообщила РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут. Как рассказала журналистам жительница дома на Кудринской площади, она выбежала на улицу и увидела покидающих ресторан мужчин и женщин в нарядных платьях, которые выходили босиком, держа туфли в руках.