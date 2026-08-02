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Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ - РИА Новости, 02.08.2026
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00:07 02.08.2026 (обновлено: 08:47 02.08.2026)
Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Путин рассказал о строительстве первой в России высокоскоростной магистрали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали идет полным ходом, заявил Путин.
  • ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург, полностью ее запустят в 2028 году.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России успешно реализуют проект первой ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, заявил Владимир Путин.
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"Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок", — рассказал он в видеообращении в честь Дня железнодорожника.

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Президент подчеркнул, что благодаря системной работе команды профессионалов отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается.
Первая в стране ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит два часа 15 минут.
День железнодорожника отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
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