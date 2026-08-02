Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

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"Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок", — рассказал он в видеообращении в честь Дня железнодорожника.