Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали идет полным ходом, заявил Путин.
- ВСМ соединит Москву и Санкт-Петербург, полностью ее запустят в 2028 году.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России успешно реализуют проект первой ВСМ, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, заявил Владимир Путин.
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"Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали. Железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок", — рассказал он в видеообращении в честь Дня железнодорожника.
Президент подчеркнул, что благодаря системной работе команды профессионалов отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается.
Первая в стране ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит два часа 15 минут.
День железнодорожника отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.