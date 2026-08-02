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Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск - РИА Новости, 02.08.2026
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00:03 02.08.2026 (обновлено: 03:12 02.08.2026)
Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск

Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
  • Глава государства отметил их роль в снабжении войск в зоне СВО и приграничья.
  • Он подчеркнул, что железнодорожники работают и над восстановлением сообщения в Донбассе и Новороссии.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль железнодорожников в зоне СВО, приграничье и на освобожденных территориях.
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"Сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции, нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов все необходимое, восстанавливают сообщение на освобожденных территориях Новороссии и Донбасса", — сказал глава государства в видеообращении.
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Он напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании транспортной сети, которая способствовала укреплению обороноспособности и экономическому росту страны.
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"Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени", — добавил президент.
С тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса, подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что в памяти народа также навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества.
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"Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго! С праздником вас, дорогие друзья!" — заключил Путин.

День железнодорожника в России отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
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БезопасностьВладимир ПутинРоссияНовороссияДонбассРЖД
 
 
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