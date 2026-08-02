Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.

Путин отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург.

Глава государства подчеркнул, что с тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны.

День железнодорожника отмечается в России в воскресенье.

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряженным, добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников", - сказал Путин в видеообращении.

Он отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Эта дорога стала основным этапом в создании транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту.

"Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени", - добавил президент.

С тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса, подчеркнул глава государства.