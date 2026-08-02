Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником.
- Путин отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург.
- Глава государства подчеркнул, что с тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны.
День железнодорожника отмечается в России в воскресенье.
"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряженным, добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников", - сказал Путин в видеообращении.
Он отметил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Эта дорога стала основным этапом в создании транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту.
"Особо отмечу, что реализованные тогда при строительстве новых трасс технические, инженерные решения и инновации были воплощением практически всех передовых идей своего времени", - добавил президент.
С тех пор железные дороги стали в России одним из символов надежности и прогресса, подчеркнул глава государства.
"Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго! С праздником вас, дорогие друзья!", - заключил Путин.