Румянцева и Трофимов завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Российские синхронисты набрали 215,9201 балла, выступая в нейтральном статусе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Они набрали 215,9201 балла. Победу одержали британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (229,6783), серебро завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (229,0092).
Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. В начале июля они завоевали золото юниорского чемпионата Европы в технической программе.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.