Рейтинг@Mail.ru
Румянцева и Трофимов завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 02.08.2026 (обновлено: 18:06 02.08.2026)

Румянцева и Трофимов завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗахар Трофимов и Алина Румянцева
Захар Трофимов и Алина Румянцева - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Захар Трофимов и Алина Румянцева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Российские синхронисты набрали 215,9201 балла, выступая в нейтральном статусе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Они набрали 215,9201 балла. Победу одержали британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (229,6783), серебро завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (229,0092).
Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. В начале июля они завоевали золото юниорского чемпионата Европы в технической программе.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Ульяна Клюева на соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Россиянки вышли в финал ЧЕ по прыжкам в воду с метрового трамплина
Вчера, 15:27
 
СпортПарижСинхронное плавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Спартак Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Факел
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Шинник
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    СКА-Хабаровск
    Урал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Торпедо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Волга Ульяновск
    ФK Челябинск
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    Д. Видманова
    166
    613
  • Теннис
    03.08 02:40
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала