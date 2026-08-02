Румянцева и Трофимов завоевали бронзу на ЧЕ по водным видам спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Российские синхронисты набрали 215,9201 балла, выступая в нейтральном статусе.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли третье место в технической программе микст-дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Они набрали 215,9201 балла. Победу одержали британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин (229,6783), серебро завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (229,0092).

Днем ранее Румянцева и Трофимов стали четвертыми в произвольной программе. В начале июля они завоевали золото юниорского чемпионата Европы в технической программе.