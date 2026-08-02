Число погибших при пожаре в квартире в Петербурге увеличилось до трех

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре в квартире в Фрунзенском районе Петербурга выросло до трех человек, ранее сообщалось о гибели двоих детей, сейчас стало известно о смерти женщины, которая была госпитализирована, рассказали РИА Новости в экстренных службах.