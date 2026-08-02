Число погибших при пожаре в квартире в Петербурге увеличилось до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При пожаре в квартире в Фрунзенском районе Петербурга погибли двое детей и женщина, которая была госпитализирована.
- Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре в квартире в Фрунзенском районе Петербурга выросло до трех человек, ранее сообщалось о гибели двоих детей, сейчас стало известно о смерти женщины, которая была госпитализирована, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
В воскресенье ГУ МЧС по городу сообщило, что в трехкомнатной квартире произошел пожар на площади 10 квадратных метров. В нем погибли двое детей, она женщина была госпитализирована. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)". Прокуратура Петербурга проинформировала, что контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.
"Госпитализированная с места пожара женщина скончалась, она приходилась бабушкой погибшим детям", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что бабушка проживала в квартире с четырьмя внуками, их мать лишена родительских прав.
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