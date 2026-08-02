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Ассист Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS c "Филадельфией" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
07:39 02.08.2026 (обновлено: 09:18 02.08.2026)
Ассист Миранчука не спас "Атланту" в матче MLS c "Филадельфией"

"Атланта Юнайтед" проиграла "Филадельфии Юнион" со счетом 2:3 в матче MLS

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атланта Юнайтед» проиграла «Филадельфии Юнион» со счетом 2:3 в матче MLS.
  • Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты», был заменен на 78-й минуте и сделал одну голевую передачу.
  • «Интер Майами» сыграл вничью с «Коламбус Крю» со счетом 2:2, а Лионель Месси вышел на замену и не отметился результативными действиями.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила в гостях "Филадельфии Юнион" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Честере (штат Пенсильвания) и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Филадельфии". "Атланта" вела в два мяча, голами отметились Мигель Альмирон (30-я минута) и Тристан Муюмба (66), которому ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. Волевую победу хозяевам принесли Милан Илоски (73), Нил Пьер (90+6) и Эзекиел Алладо (90+7). На 27-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Атланты" Энea Михaй.
Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. На счету россиянина стало 17 матчей в текущем регулярном чемпионате, в которых он забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
"Атланта" (12 очков), безвыигрышная серия которой достигла семи матчей, замыкает таблицу Восточной конференции. "Филадельфия" (16) занимает 13-ю строчку.
В другом матче "Спортинг Канзас-Сити" дома уступил "Динамо Хьюстон" со счетом 0:2. Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.
"Интер Майами" дома сыграл вничью с "Коламбус Крю" со счетом 2:2. Капитан хозяев Лионель Месси появился на поле впервые после финала чемпионата мира 19 июля, выйдя на замену на 53-й минуте. Аргентинец не отметился результативными действиями.
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