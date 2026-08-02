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Главу Wildberries внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 02.08.2026
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Главу Wildberries внесли в базу "Миротворца"

Гендиректора Wildberries Ким внесли в базу данных сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Ким
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных сайта "Миротворец".
  • "Миротворец" обвиняет Ким в публичной поддержке России.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Персональные данные Ким внесены в базу сайта в субботу вечером. "Миротворец" обвиняет основательницу маркетплейса в публичной поддержке России.
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24 июля, 11:55
Татьяна Ким (Бакальчук) - основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.
С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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