Главу Wildberries внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных сайта "Миротворец".
- "Миротворец" обвиняет Ким в публичной поддержке России.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Татьяна Ким (Бакальчук) - основательница сети онлайн-ретейлера Wildberries. Запустив бизнес в декретном отпуске, она стала одной из самых влиятельных бизнес-лидеров в России.
С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Волгограде, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской, Пензенской и Самарской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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14 апреля, 17:56