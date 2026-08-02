В Днепропетровской области ВС России нанесли удар по РЛС "Пеликан" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА «Герань-4 сикер» нанес удар по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в Днепропетровской области.
- В результате удара цель была поражена.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. БПЛА "Герань-4 сикер" нанес удар по радиолокационной станции "Пеликан" ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"БПЛА "Герань-4 сикер" (ударил - ред.) по радиолокационной станции "Пеликан" ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
В результате удара цель поражена, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18