Боррель после событий в Сеуте заявил об отсутствии единства в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, отметил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- Ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту, при этом мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко.
- Кризис в Сеуте подчеркнул, что теперь солидарность между государствами-членами ЕС зависит от политики правительства каждой страны, в частности, в вопросе миграции.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, отметил испанской газете Pais экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В телефонном интервью изданию Боррель подчеркнул, что "произошедшее в Сеуте" иллюстрировало "значительное отсутствие единства" внутри блока при напряженной ситуации.
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"Европейская солидарность отсутствовала самым явным образом", - цитирует Pais слова Борреля.
Как подчеркивает газета, тема миграции находится в центре "идеологической баталии в Европе". Издание напоминает, что ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту. Также мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко, обращает внимание газета. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, добавляет издание.
По словам Pais, кризис в Сеуте также подчеркнул, что теперь солидарность между государствами-членами ЕС не является действующим принципом в блоке, она стала зависеть от политики правительства каждой страны, в частности, в вопросе миграции.
Что происходит в Сеуте: миграционный кризис
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Ранее член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя миграционный кризис в Испании, заявил, что Евросоюз раскалывается изнутри.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.