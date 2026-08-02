Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 90

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших мигрантов при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко достигло 90 человек.
- Правоохранительные органы европейской страны обнаружили 74 тела, еще 16 нашли власти африканского государства.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек, сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники.
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"Власти подняли до 90 число жертв из-за миграционного кризиса в Сеуте", — говорится в заявлении.
По данным Cadena SER, испанские правоохранительные органы обнаружили 74 тела, еще 16 нашли марокканские власти.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Сообщалось, что около 60 тысяч человек проникли в населенный пункт за сутки, большая часть из них уже вернулась на родину.
Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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