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Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 90 - РИА Новости, 02.08.2026
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11:30 02.08.2026 (обновлено: 13:10 02.08.2026)
Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 90

Cadena SER: число погибших при попытке проникнуть в Сеуту мигрантов достигло 90

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших мигрантов при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко достигло 90 человек.
  • Правоохранительные органы европейской страны обнаружили 74 тела, еще 16 нашли власти африканского государства.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек, сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники.
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"Власти подняли до 90 число жертв из-за миграционного кризиса в Сеуте", — говорится в заявлении.

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По данным Cadena SER, испанские правоохранительные органы обнаружили 74 тела, еще 16 нашли марокканские власти.
Сеута — испанский автономный город, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко. Он столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда вплавь и пешком. Сообщалось, что около 60 тысяч человек проникли в населенный пункт за сутки, большая часть из них уже вернулась на родину.
Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы мигрантами нападением и нарушением территориальной целостности государства. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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