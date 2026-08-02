Крупные отели с сентября будут заселять россиян по ID в "Максе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября 2026 года крупные отели в России должны предоставить туристам возможность заселения с использованием национальной платформы «Макс».
- Поправки формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием цифрового ID в приложении «Макс», что не требует наличия физического документа, удостоверяющего личность.
- Аналогичные правила действуют и для заселения несовершеннолетних, где цифровой способ может применяться с учетом подтверждения личности законными представителями.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крупные отели в России с 1 сентября должны предоставить туристам возможность заселения с использованием национальной платформы "Макс", рассказал РИА Новости заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
"Новые правила, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года для крупных отелей с количеством номеров более 50, формализуют процедуру заселения без бумажного паспорта с использованием национального мессенджера "Макс", - сказал Гареев, комментируя вступающие в силу изменения в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России.
По его словам, речь идет не о расширении перечня документов, а о введении альтернативного способа подтверждения личности через "Цифровой ID" в этом приложении, а сами поправки четко фиксируют, что именно для гражданина России отсутствие физического документа, удостоверяющего личность, больше не является препятствием.
Аналогичные правила действуют и для заселения несовершеннолетних, где цифровой способ может применяться с учетом подтверждения личности законными представителями. Кроме того, наблюдается технологическая унификация: ранее закрепленные условия для использования Единой биометрической системы теперь распространяются на мобильное приложение портала "Госуслуг", что делает эти инструменты равнозначными в правовом поле.
При этом эксперт напомнил, что для небольших отелей правила вступят в силу лишь с сентября 2028 года.
В конце апреля Минцифры сообщало, что пользователям нацплатформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. Там отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана.