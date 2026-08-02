Россиянка Лютова стала победительницей дебютного для нее турнира WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
- Лютова одержала волевую победу над чешкой Дарьей Видмановой со счетом 1:6, 6:1, 6:3 и стала самой молодой победительницей турнира под эгидой WTA с 2019 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В решающем матче 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, одержала волевую победу над чешкой Дарьей Видмановой (114) со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.
Лютова пробилась в основную сетку через квалификацию. Турнир в Мемфисе стал для нее дебютным на уровне WTA. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Тогда американка Кори Гауфф выиграла турнир в Линце в 2019 году в возрасте 15 лет.
Для 23-летней Видмановой этот финал также стал первым на уровне WTA.
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