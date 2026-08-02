Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Лютова стала победительницей дебютного для нее турнира WTA - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:44 02.08.2026
Россиянка Лютова стала победительницей дебютного для нее турнира WTA

Россиянка Лютова в 16 лет стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе

© Фото : Социальные сети Кристины ЛютовойРоссийская теннисистка Кристина Лютова
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой
Российская теннисистка Кристина Лютова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
  • Лютова одержала волевую победу над чешкой Дарьей Видмановой со счетом 1:6, 6:1, 6:3 и стала самой молодой победительницей турнира под эгидой WTA с 2019 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В решающем матче 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, одержала волевую победу над чешкой Дарьей Видмановой (114) со счетом 1:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.
Лютова пробилась в основную сетку через квалификацию. Турнир в Мемфисе стал для нее дебютным на уровне WTA. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Тогда американка Кори Гауфф выиграла турнир в Линце в 2019 году в возрасте 15 лет.
Для 23-летней Видмановой этот финал также стал первым на уровне WTA.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Шнайдер проиграла Пегуле в полуфинале турнира в Вашингтоне
1 августа, 22:38
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)Кори ГауффМемфис
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Спартак Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Факел
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Шинник
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    СКА-Хабаровск
    Урал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Торпедо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Волга Ульяновск
    ФK Челябинск
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    Д. Видманова
    166
    613
  • Теннис
    03.08 02:40
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала