В ЛНР за сутки уничтожили около 90 воздушных целей

Он уточнил, что за сутки были атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в Свердловске, Красном Луче, Стаханове и Троицком, Старобельском, Новоайдарском муниципальных округах. По словам Пасечника, последствия ударов ВСУ фиксируют следователи СУСК России по ЛНР.