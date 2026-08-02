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В ЛНР за сутки уничтожили около 90 воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2026
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11:58 02.08.2026
В ЛНР за сутки уничтожили около 90 воздушных целей

Пасечник: в ЛНР за сутки уничтожили порядка 90 воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР за сутки уничтожили порядка 90 воздушных целей.
  • Два человека ранены в ЛНР в результате атак БПЛА, под огнем также оказались грузовики на автодороге Луганск — Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе.
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Порядка 90 воздушных целей уничтожили в ЛНР за сутки, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Ранее Пасечник заявил, что два человека ранены в ЛНР за сутки в результате атак БПЛА.
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"Под огнем противника также оказались грузовики на автодороге Луганск – Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе... Избежать еще более серьезных последствий помогли слаженные действия систем ПВО и мобильных огневых групп. За сутки ими уничтожено порядка 90 воздушных целей", - сообщил Пасечник в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что за сутки были атакованы гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в Свердловске, Красном Луче, Стаханове и Троицком, Старобельском, Новоайдарском муниципальных округах. По словам Пасечника, последствия ударов ВСУ фиксируют следователи СУСК России по ЛНР.
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