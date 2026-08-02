В ЛНР два человека пострадали из-за атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА.
- 67-летняя женщина получила ранения в Рубежном, а 64-летний мужчина серьезно ранен в Сватовском муниципальном округе.
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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"В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.