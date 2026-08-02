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В ЛНР два человека пострадали из-за атак БПЛА - РИА Новости, 02.08.2026
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11:34 02.08.2026
В ЛНР два человека пострадали из-за атак БПЛА

Пасечник: в ЛНР при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА.
  • 67-летняя женщина получила ранения в Рубежном, а 64-летний мужчина серьезно ранен в Сватовском муниципальном округе.
ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Два человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«
"В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчина", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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