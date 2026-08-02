Россиянка Клюева стала четвертой в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Ульяна Клюева заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 251,20 балла.
- Еще одна россиянка, Кристина Айдарова (223,70), стала 11-й.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянка Ульяна Клюева заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам пяти прыжков Клюева набрала 251,20 балла. Первое место заняла итальянка Кьяра Пеллакани (298,90 балла), второй стала швейцарка Мишель Хаймберг (258,80), третьей - британка Дешарн Бент-Ашмейл (254,35).
Еще одна россиянка, Кристина Айдарова (223,70), стала 11-й.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Кедрина и Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду на ЧЕ
1 августа, 22:38