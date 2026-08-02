Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Клюева стала четвертой в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 02.08.2026
Россиянка Клюева стала четвертой в прыжках с метрового трамплина на ЧЕ

Клюева стала четвертой в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУльяна Клюева на соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина
Ульяна Клюева на соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Ульяна Клюева на соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Ульяна Клюева заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже, набрав 251,20 балла.
  • Еще одна россиянка, Кристина Айдарова (223,70), стала 11-й.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянка Ульяна Клюева заняла четвертое место в соревнованиях по прыжкам с метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
По итогам пяти прыжков Клюева набрала 251,20 балла. Первое место заняла итальянка Кьяра Пеллакани (298,90 балла), второй стала швейцарка Мишель Хаймберг (258,80), третьей - британка Дешарн Бент-Ашмейл (254,35).
Еще одна россиянка, Кристина Айдарова (223,70), стала 11-й.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Синхронные прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Кедрина и Конаныхина заняли пятое место в прыжках в воду на ЧЕ
1 августа, 22:38
 
СпортПарижВодные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Спартак Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Факел
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Шинник
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    СКА-Хабаровск
    Урал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Торпедо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Волга Ульяновск
    ФK Челябинск
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    Д. Видманова
    166
    613
  • Теннис
    03.08 02:40
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала