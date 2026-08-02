СКА подписал вратаря "Коламбуса"

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"За плечами у Сережи - все ступени клубной системы, Кубок Харламова и успешный сезон в основе. В прошлом чемпионате он отразил 92,8% бросков и 4 раза сыграл на ноль. Ждем классной игры и еще более крутой статистики в будущем сезоне", - говорится в заявлении.