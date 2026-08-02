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СКА подписал вратаря "Коламбуса" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Хоккей
 
11:03 02.08.2026 (обновлено: 11:51 02.08.2026)
СКА подписал вратаря "Коламбуса"

Вратарь "Коламбуса" Иванов подписал однолетний контракт с СКА

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Сергей Иванов подписал контракт с петербургским СКА сроком на один сезон.
  • Он продолжит выступать за СКА на правах аренды, несмотря на наличие двухлетнего контракта с клубом НХЛ "Коламбус Блю Джекетс".
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вратарь Сергей Иванов подписал контракт с петербургским СКА сроком на один сезон, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Иванов продолжит выступать за СКА на правах аренды.
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"За плечами у Сережи - все ступени клубной системы, Кубок Харламова и успешный сезон в основе. В прошлом чемпионате он отразил 92,8% бросков и 4 раза сыграл на ноль. Ждем классной игры и еще более крутой статистики в будущем сезоне", - говорится в заявлении.
В июле клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" подписал двухлетний контракт новичка с Ивановым, но сообщил, что голкипер проведет сезон-2026/27 в КХЛ.
Иванову 22 года, он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером (5-й раунд). В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе СКА, одержал 14 побед и четыре раза отыграл на ноль.
Всего в КХЛ, где он также выступал за "Адмирал" из Владивостока и "Сочи", Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед.
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ХоккейСпортВладивостокСергей Иванов (политик)СКА (Санкт-Петербург)АдмиралКоламбус Блю Джекетс
 
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