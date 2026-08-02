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Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
00:41 02.08.2026
Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты

Марокканская футболистка погибла в возрасте 20 лет при попытке доплыть до Сеуты

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболистка марокканского клуба «Магриб Атлетик» Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута.
  • По сообщениям местных СМИ, она не смогла добраться до пункта назначения из-за сложных морских условий и усиленных мер безопасности в районе.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футболистка марокканского клуба "Магриб Атлетик" Фатен Бен Амар Эль-Азизи погибла при попытке вплавь добраться до испанского города Сеута, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на заявление клуба.
По сообщениям местных СМИ, она не смогла добраться до пункта назначения из-за сложных морских условий и усиленных мер безопасности в районе.
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"Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения: она погибла при попытке добраться до города Сеута", - говорится в заявлении.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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