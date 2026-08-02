Марокканская футболистка погибла при попытке вплавь добраться до Сеуты

"Она не искала славы или приключений, а хотела лучшей жизни и будущего, которое, как она верила, ждало ее по другую сторону границы. Она хотела открыть новую дверь для своего будущего. Ее путь завершился до того, как она достигла пункта назначения: она погибла при попытке добраться до города Сеута", - говорится в заявлении.