КСИР уничтожил три американских истребителя F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР нанес удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак утром 1 августа.
- Атака привела к уничтожению трех истребителей и повреждению еще трех.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпуc стражей исламской революции Ирана уничтожил три истребителя F-35 США в Иордании, сообщает агентство IRNA.
Как уточняется, утром 1 августа Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки этих самолетов на базе Аль-Азрак.
КСИР заявил, что ударил по американской базе Аль-Азрак
30 июля, 13:56
"В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три", — говорится в публикации.
В четверг в ИРИ уже сообщали об уничтожении трех таких бортов на американской базе в Иордании.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.