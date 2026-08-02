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КСИР уничтожил три американских истребителя F-35 - РИА Новости, 02.08.2026
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01:24 02.08.2026 (обновлено: 02:59 02.08.2026)
КСИР уничтожил три американских истребителя F-35

КСИР уничтожил еще три американских истребителя в Иордании

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin LongАмериканский истребитель-бомбардировщик F-35A
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Kevin Long
Американский истребитель-бомбардировщик F-35A. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР нанес удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак утром 1 августа.
  • Атака привела к уничтожению трех истребителей и повреждению еще трех.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Корпуc стражей исламской революции Ирана уничтожил три истребителя F-35 США в Иордании, сообщает агентство IRNA.
Как уточняется, утром 1 августа Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки этих самолетов на базе Аль-Азрак.
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"В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три", — говорится в публикации.
В четверг в ИРИ уже сообщали об уничтожении трех таких бортов на американской базе в Иордании.
В ночь на 8 июля США возобновили обстрелы Ирана, обвинив его в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.
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