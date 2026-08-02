КСИР уничтожил три американских истребителя F-35

Как уточняется, утром 1 августа Воздушно-космические силы КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки этих самолетов на базе Аль-Азрак.

СМИ сообщали, что в минувшую пятницу Дональд Трамп приказал приостановить атаки, но уже в ночь на среду иранская сторона заявила об очередных ответных действиях на повторную агрессию Вашингтона.