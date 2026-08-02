Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 02.08.2026
Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и Запорожскую АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время сможет посетить Энергодар и Запорожскую АЭС.
  • Ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ в Калининграде в начале июля.
  • Российская сторона считает действия МАГАТЭ недостаточными для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и Запорожскую АЭС и получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В ходе последних консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ, которые состоялись в Калининграде в начале июля, ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой, напомнил Лихачев в беседе с журналистами.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
В Энергодаре из-за атак ВСУ с 27 апреля погибли 15 человек, сообщил Лихачев
Вчера, 15:14
"Мы и тогда указывали и сейчас обращаем внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал глава "Росатома".
В ходе консультаций обсуждался возможный визит генерального директора МАГАТЭ в Энергодар, отметил Лихачев.
"Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос - кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару", - резюмировал Лихачев.
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Лихачев рассказал о трудностях с электроснабжением Энергодара
Вчера, 15:11
 
ЭнергодарРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала