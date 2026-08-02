Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время сможет посетить Энергодар и Запорожскую АЭС.
- Ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ в Калининграде в начале июля.
- Российская сторона считает действия МАГАТЭ недостаточными для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и Запорожскую АЭС и получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы и тогда указывали и сейчас обращаем внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал глава "Росатома".
В ходе консультаций обсуждался возможный визит генерального директора МАГАТЭ в Энергодар, отметил Лихачев.
"Рассчитываем, что в ближайшее время господин Гросси сможет посетить город и площадку Запорожской станции. Это даст ему возможность увидеть реальное положение дел и лично получить ответ на вопрос - кто и для чего наносит удары по ЗАЭС и Энергодару", - резюмировал Лихачев.