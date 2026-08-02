Россия рассчитывает, что Гросси посетит Энергодар и ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время сможет посетить Энергодар и Запорожскую АЭС.

Ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ в Калининграде в начале июля.

Российская сторона считает действия МАГАТЭ недостаточными для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и Запорожскую АЭС и получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

В ходе последних консультаций делегации РФ с руководством МАГАТЭ , которые состоялись в Калининграде в начале июля, ситуация в Энергодаре и на Запорожской АЭС была главной темой, напомнил Лихачев в беседе с журналистами.

"Мы и тогда указывали и сейчас обращаем внимание МАГАТЭ на явную недостаточность действий агентства для обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - сказал глава "Росатома".

В ходе консультаций обсуждался возможный визит генерального директора МАГАТЭ в Энергодар, отметил Лихачев.