Россиянка раскрошила всех соперников в Италии. Есть золото Евро!

Мария Жовнер раскидала всех конкуренток, не оставив тем ни единой возможности вернуться в игру. Россия взяла важнейшую золотую медаль на чемпионате Европы в Италии и приблизила момент полноценного возвращения страны в мировой спорт.

Большой триумф России

На проходящем в Варезе европейском первенстве по академической гребле российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. В Международной федерации гребли (World Rowing) предпочли проигнорировать рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля и не спешат пока возвращать нам флаг и гимн.

Тем не менее, остальные препятствий у россиян для участия в соревнованиях нет. Вот и на чемпионате Европы по академической гребле наши атлеты сумели блестяще себя показать. В заключительный день турнира наша Мария Жовнер буквально раскрошила всех конкуренток в соревнованиях одиночек легкого веса. Россиянка поначалу держалась немного позади, но потом привезла всем огромное расстояние. Финишировавшая второй Тоска Кеттлер из Нидерландов отстала более чем на шесть секунд, а замкнувшая тройку гречанка Гавриэла Лиолиу и вовсе проиграла почти десять секунд.

Это был грандиозный триумф российской гребли. А еще в этот же день наши Антон Воронов и Анна Пискунова стали третьими в финале соревнований в миксте среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Так что Россия действительно возвращается в мировой спорт и делает это весь успешно.

Что будет дальше

Собственно, ранее в МОК задали тренд для других дисциплин, и волейбол, гандбол, настольный теннис, современное пятиборье уже правильным образом отреагировали на сигналы со стороны Международного олимпийского комитета. В хоккее пока настроены негативно и есть опасения, что наши ребята скорее прорвутся на мировые турниры через Национальную хоккейную лигу (НХЛ), чем через Международную федерацию хоккея (IIHF).

Сложная ситуация сохраняется в биатлоне и легкой атлетике, а вот в других дисциплинах россияне вправе ждать хороших новостей в самое ближайшее время. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе уже совсем рядом, поэтому отборочные старты во многих сферах уже стартовали. И отбираться туда не обязательно с национальной символикой. Нет сомнений, что флаг и гимн нам вернут в самое ближайшее время, однако добиваться результата надо здесь и сейчас. Пусть даже и в нейтральном статусе.