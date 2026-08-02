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Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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15:15 02.08.2026 (обновлено: 16:00 02.08.2026)
Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле

Россиянка Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле

© Фото : ФГСРМария Жовнер
Мария Жовнер - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : ФГСР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
  • Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
Жовнер показала время 7 минут 30,47 секунды. Второй стала Тоска Кеттлер из Нидерландов (7.36,58), тройку замкнула гречанка Гавриэла Лиолиу (7.39,14).
Россияне Антон Воронов и Анна Пискунова заняли третье место в финале соревнований в миксте среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (7.22,06).
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Тренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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