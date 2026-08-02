Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Варесе (Италия).

Жовнер показала время 7 минут 30,47 секунды. Второй стала Тоска Кеттлер из Нидерландов (7.36,58), тройку замкнула гречанка Гавриэла Лиолиу (7.39,14).

Россияне Антон Воронов и Анна Пискунова заняли третье место в финале соревнований в миксте среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (7.22,06).