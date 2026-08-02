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В Госдуме допустили усиление вовлеченности США в конфликт на Украине - РИА Новости, 02.08.2026
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17:25 02.08.2026
В Госдуме допустили усиление вовлеченности США в конфликт на Украине

Депутат Чепа: можно ожидать усиления вовлеченности США в конфликт на Украине

© Фото : Личная страница Алексея Чепа Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа
Депутат Государственной Думы от партии Справедливая россия Алексей Чепа - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Личная страница Алексея Чепа
Депутат Государственной Думы от партии "Справедливая россия" Алексей Чепа . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что можно ожидать усиления вовлеченности США в конфликт на Украине.
  • По словам Чепы, для Украины крайне важна передышка от российских ударов, и единственным способом остановить российское наступление для Владимира Зеленского может быть привлечение ресурсов США, так как европейская поддержка исчерпала свой политический капитал.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В скором времени можно ожидать усиления вовлеченности США в конфликт на Украине, а европейская поддержка Киева уже во многом исчерпала свой политический капитал, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").
"В скором времени можно ожидать усиления вовлеченности США в конфликт на Украине. Государственный секретарь Рубио вновь высказался по этому поводу", - сказал Чепа.
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По его словам, для Украины сейчас крайне важна передышка от российских ударов по военной инфраструктуре, и, судя по всему, единственным способом остановить российское наступление для Владимира Зеленского является привлечение ресурсов США, так как европейская поддержка в этом контексте рассматривается как недостаточная.
"Европейские страны вообще, прямо поддерживая Украину, уже во многом исчерпали свой политический капитал. Кроме того, сами США активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины", - добавил депутат.
Чепа отметил, что эта связь событий сегодня во многом может стать определяющей, потому что ВС РФ ежедневно истощают украинские ресурсы.
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