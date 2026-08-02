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Экс-арбитр негативно высказался о Глушенкове - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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18:41 02.08.2026 (обновлено: 19:00 02.08.2026)
Экс-арбитр негативно высказался о Глушенкове

Федотов отметил возможную симуляцию Глушенкова в матче против "Оренбурга"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Глушенков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что падение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в штрафной площади «Оренбурга» можно было расценить как симуляцию.
  • Игорь Федотов отметил, что арбитр матча Евгений Кукуляк не показал желтую карточку полузащитнику «Оренбурга» Руслану Кулю за удар по ноге полузащитника «Зенита» Вендела, хотя это было бы справедливо.
  • Федотов подчеркнул, что Кукуляк отработал матч не лучшим образом.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости заявил, что падение полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в штрафной площади "Оренбурга" можно было расценить как симуляцию.
"Зенит" в воскресенье на выезде разгромил "Оренбург" (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором всех трех голов стал Глушенков. В первом тайме при счете 1:0 полузащитник упал в штрафной площади соперника, однако главный арбитр встречи Евгений Кукуляк оставил этот эпизод без внимания.
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"Я бы больше говорил о симуляции Глушенкова. Это абсолютно игровой момент - есть контакт, но арбитры не полезли. Со стороны Глушенкова есть некоторые моменты, которые можно рассматривать как симуляцию, но арбитры просто продолжили игру, и это нормально", - сказал Федотов.
В другом эпизоде полузащитник "Оренбурга" Руслан Куль, сыграв в мяч, ударил по ноге полузащитника "Зенита" Вендела. Кукуляк в этом эпизоде не показал игроку домашней команды ни желтой, ни красной карточки. "Это желтая карточка, но о красной абсолютно точно речи не идет, потому что нога находится на весу. Она проходит вскользь и нет продавливания всей стопой", - отметил собеседник агентства.
Бывший арбитр подчеркнул, что Кукуляк отработал матч не лучшим образом. "Если бы я рассуждал как департамент судейства, то есть над чем работать. Судья отработал не идеально - он пытался дать побороться, но в какой-то момент произошел перелом, и игра могла перерасти в драку. Но потом "Зенит" начал забивать, и все выровнялось. "Оренбург" понял, что никакой драки не будет", - резюмировал Федотов.
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