Экс-арбитр негативно высказался о Глушенкове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что падение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в штрафной площади «Оренбурга» можно было расценить как симуляцию.
- Игорь Федотов отметил, что арбитр матча Евгений Кукуляк не показал желтую карточку полузащитнику «Оренбурга» Руслану Кулю за удар по ноге полузащитника «Зенита» Вендела, хотя это было бы справедливо.
- Федотов подчеркнул, что Кукуляк отработал матч не лучшим образом.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости заявил, что падение полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в штрафной площади "Оренбурга" можно было расценить как симуляцию.
"Зенит" в воскресенье на выезде разгромил "Оренбург" (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором всех трех голов стал Глушенков. В первом тайме при счете 1:0 полузащитник упал в штрафной площади соперника, однако главный арбитр встречи Евгений Кукуляк оставил этот эпизод без внимания.
"Я бы больше говорил о симуляции Глушенкова. Это абсолютно игровой момент - есть контакт, но арбитры не полезли. Со стороны Глушенкова есть некоторые моменты, которые можно рассматривать как симуляцию, но арбитры просто продолжили игру, и это нормально", - сказал Федотов.
В другом эпизоде полузащитник "Оренбурга" Руслан Куль, сыграв в мяч, ударил по ноге полузащитника "Зенита" Вендела. Кукуляк в этом эпизоде не показал игроку домашней команды ни желтой, ни красной карточки. "Это желтая карточка, но о красной абсолютно точно речи не идет, потому что нога находится на весу. Она проходит вскользь и нет продавливания всей стопой", - отметил собеседник агентства.
Бывший арбитр подчеркнул, что Кукуляк отработал матч не лучшим образом. "Если бы я рассуждал как департамент судейства, то есть над чем работать. Судья отработал не идеально - он пытался дать побороться, но в какой-то момент произошел перелом, и игра могла перерасти в драку. Но потом "Зенит" начал забивать, и все выровнялось. "Оренбург" понял, что никакой драки не будет", - резюмировал Федотов.