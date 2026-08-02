Экс-арбитр негативно высказался о Глушенкове

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что падение полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в штрафной площади «Оренбурга» можно было расценить как симуляцию.

Игорь Федотов отметил, что арбитр матча Евгений Кукуляк не показал желтую карточку полузащитнику «Оренбурга» Руслану Кулю за удар по ноге полузащитника «Зенита» Вендела, хотя это было бы справедливо.

Федотов подчеркнул, что Кукуляк отработал матч не лучшим образом.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов в разговоре с РИА Новости заявил, что падение полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в штрафной площади "Оренбурга" можно было расценить как симуляцию.

Зенит " в воскресенье на выезде разгромил " Оренбург " (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором всех трех голов стал Глушенков. В первом тайме при счете 1:0 полузащитник упал в штрафной площади соперника, однако главный арбитр встречи Евгений Кукуляк оставил этот эпизод без внимания.

"Я бы больше говорил о симуляции Глушенкова. Это абсолютно игровой момент - есть контакт, но арбитры не полезли. Со стороны Глушенкова есть некоторые моменты, которые можно рассматривать как симуляцию, но арбитры просто продолжили игру, и это нормально", - сказал Федотов.

В другом эпизоде полузащитник "Оренбурга" Руслан Куль, сыграв в мяч, ударил по ноге полузащитника "Зенита" Вендела. Кукуляк в этом эпизоде не показал игроку домашней команды ни желтой, ни красной карточки. "Это желтая карточка, но о красной абсолютно точно речи не идет, потому что нога находится на весу. Она проходит вскользь и нет продавливания всей стопой", - отметил собеседник агентства.