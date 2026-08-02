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Хет-трик Глушенкова помог "Зениту" обыграть "Оренбург" - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
18:07 02.08.2026
Хет-трик Глушенкова помог "Зениту" обыграть "Оренбург"

Хет-трик Глушенкова помог "Зениту" обыграть "Оренбург" во втором туре РПЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Глушенков
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.
  • Первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков, он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Оренбург" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, первый хет-трик сезона оформил Максим Глушенков (6, 58 и 66-я минуты), он возглавил таблицу бомбардиров чемпионата. В прошлом сезоне полузащитник в домашней игре против "Оренбурга" отличился четыре раза.
Команда Сергея Семака выиграла оба матча со старта РПЛ, в следующем туре действующие чемпионы примут 9 августа столичную "Родину". "Оренбург" в тот же день сыграет на выезде с казанским "Рубином".
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