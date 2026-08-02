АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты АЗ из Алкмара победили ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов со счетом 4:0.
- АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболисты АЗ из Алкмара нанесли поражение ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов, носящий имя Йохана Кройфа.
Встреча прошла в воскресенье в Эйндховене и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Мекс Мердинк (25-я минута), Уэсли Патати (51), Элайджа Дейкстра (58) и Ро-Занджело Дал (66-я, с пенальти). ПСВ играл в меньшинстве с 9-й минуты после удаления Джоуи Вермана.
ПСВ участвовал в матче как действующий чемпион Нидерландов, АЗ - как обладатель Кубка страны.
АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года. ПСВ является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Нидерландов - 15.