АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболисты АЗ из Алкмара нанесли поражение ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов, носящий имя Йохана Кройфа.

ПСВ участвовал в матче как действующий чемпион Нидерландов, АЗ - как обладатель Кубка страны.

АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года. ПСВ является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Нидерландов - 15.