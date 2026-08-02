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АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
21:21 02.08.2026 (обновлено: 21:49 02.08.2026)
АЗ разгромил ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

Футболисты АЗ нанесли поражение ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики в матче группового этапа Лиги чемпионов между ФК ПСВ (Нидерланды, Эйндховен) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва)
Болельщики в матче группового этапа Лиги чемпионов между ФК ПСВ (Нидерланды, Эйндховен) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва) - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты АЗ из Алкмара победили ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов со счетом 4:0.
  • АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Футболисты АЗ из Алкмара нанесли поражение ПСВ из Эйндховена в матче за Суперкубок Нидерландов, носящий имя Йохана Кройфа.
Встреча прошла в воскресенье в Эйндховене и завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Мекс Мердинк (25-я минута), Уэсли Патати (51), Элайджа Дейкстра (58) и Ро-Занджело Дал (66-я, с пенальти). ПСВ играл в меньшинстве с 9-й минуты после удаления Джоуи Вермана.
ПСВ участвовал в матче как действующий чемпион Нидерландов, АЗ - как обладатель Кубка страны.
АЗ выиграл трофей во второй раз в истории и впервые с 2009 года. ПСВ является рекордсменом по числу побед в Суперкубке Нидерландов - 15.
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