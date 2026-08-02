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"Нижний Новгород" разгромил "Шинник" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
19:05 02.08.2026 (обновлено: 19:30 02.08.2026)

"Нижний Новгород" разгромил "Шинник" в Первой лиге

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нижний Новгород» победил «Шинник» со счетом 3:0 в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
  • «Нижний Новгород» идет на первом месте в турнирной таблице с 12 очками, «Шинник» — на 12-й позиции с 5 очками.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Нижний Новгород" нанес поражение ярославскому "Шиннику" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Глеб Шильников (9-я минута), Артем Соколов (58) и Николай Калинский (64).
"Нижний Новгород" одержал четвертую победу подряд и с 12 очками идет на первом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, "Шинник" (5 очков) располагается на 12-й позиции.
В другом матче ульяновская "Волга" на своем поле уступила "Челябинску" со счетом 0:2.
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