"Нижний Новгород" разгромил "Шинник" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нижний Новгород» победил «Шинник» со счетом 3:0 в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
- «Нижний Новгород» идет на первом месте в турнирной таблице с 12 очками, «Шинник» — на 12-й позиции с 5 очками.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Нижний Новгород" нанес поражение ярославскому "Шиннику" в матче четвертого тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Глеб Шильников (9-я минута), Артем Соколов (58) и Николай Калинский (64).
"Нижний Новгород" одержал четвертую победу подряд и с 12 очками идет на первом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, "Шинник" (5 очков) располагается на 12-й позиции.
В другом матче ульяновская "Волга" на своем поле уступила "Челябинску" со счетом 0:2.