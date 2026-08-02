Колосков заявил, что скандальные действия главы ФИФА могут погубить футбол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что глава ФИФА Джанни Инфантино допустил чрезмерное влияние политики и коммерции на развитие футбола.
- ФИФА планировала продать около 20% акций новой структуры частным инвесторам, но отказалась от этого плана на фоне возникших разногласий.
- Колосков выразил обеспокоенность вмешательством политики в дела ФИФА, в частности, взаимодействием Инфантино с окружением Трампа.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино своими действиями допустил чрезмерное влияние политики и коммерции на развитие вида спорта.
ФИФА 28 июля сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав.
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"Есть какие-то отдельные элементы неудовольствия (политикой Инфантино). К сожалению, солидарности в рядах конфедераций нет. Мы можем об этом судить и по вмешательству Трампа в дела ФИФА, и по вмешательству Инфантино в дела дисциплинарного комитета ФИФА. Это все грубейшие нарушения устава, которые Инфантино, как президент организации, должен контролировать. Но тогда, кроме Европы, никто не то чтобы не возмутился, но и не упомянул об этом. Будто это никого не касается", - сказал Колосков, оценивая действия главы ФИФА.
Дисциплинарный комитет ФИФА во время чемпионата мира 2026 года приостановил действие красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогана, благодаря чему он смог сыграть во встрече 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
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"Меня смущает эта инерция, абсолютная потеря какой-то заинтересованности в дальнейшей плюрализации футбольного управления. А теперь с людьми из окружения Трампа он общается, что это за подход? А если Трамп уйдет через три года, то с кем он дальше будет советоваться? Слишком много в футболе появилось политики и коммерции. Это меня смущает, и такие действия могут погубить футбол", - сказал Колосков.
Мировое первенство, в котором впервые участвовали 48 команд, проходило с 11 июня по 19 июля на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Победителем стала сборная Испании.