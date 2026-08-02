Колосков заявил, что скандальные действия главы ФИФА могут погубить футбол

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"Есть какие-то отдельные элементы неудовольствия (политикой Инфантино). К сожалению, солидарности в рядах конфедераций нет. Мы можем об этом судить и по вмешательству Трампа в дела ФИФА, и по вмешательству Инфантино в дела дисциплинарного комитета ФИФА. Это все грубейшие нарушения устава, которые Инфантино, как президент организации, должен контролировать. Но тогда, кроме Европы, никто не то чтобы не возмутился, но и не упомянул об этом. Будто это никого не касается", - сказал Колосков, оценивая действия главы ФИФА.