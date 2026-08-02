СМИ узнали, сколько "Галатасарай" готов заплатить за Батракова

В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.