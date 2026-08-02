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СМИ узнали, сколько "Галатасарай" готов заплатить за Батракова - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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10:47 02.08.2026 (обновлено: 12:41 02.08.2026)
СМИ узнали, сколько "Галатасарай" готов заплатить за Батракова

Fotomac: "Галатасарай" готов заплатить 20 млн евро за Батракова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий "Галатасарай" готов заплатить 20 млн евро за полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова.
  • Из суммы в 20 млн евро 16 млн планируется выплатить "Локомотиву", а 4 млн — агенту футболиста.
  • Алексей Батраков будет зарабатывать в "Галатасарае" 5 млн евро в год.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Турецкий "Галатасарай" готов заплатить 20 млн евро за полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова, сообщает издание Fotomac.
По информации источника, 16 млн евро от этой суммы будут выплачены "Локомотиву", а 4 млн евро - агенту футболиста. Также издание подтвердило, что "Галатасарай" достиг договоренности с самим Батраковым, который будет зарабатывать в турецком клубе 5 млн евро в год. Сообщается, что россиянин потребовал от "Галатасарая" ту же сумму, о которой ранее договорился с французским "Пари Сен-Жермен".
В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
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