Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма.
- Вода в городских фонтанах набирается из водопровода и регулярно проверяется, но все же существует риск получить заболевание при купании.
- Онищенко отметил, что вода в фонтанах не нагревается, и это может привести к переохлаждению организма при купании в прохладную погоду.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима", - сказал Онищенко.
Он также отметил, что вода в городских фонтанах достаточно чистая, поскольку она набирается из водопроводной воды, а ее качество регулярно проверяется. Однако существуют риски при купании в прохладную погоду. Вода в фонтанах циркулирует и не нагревается, сочетание этих факторов может привести к переохлаждению организма.
"Так что берегите себя, с Днем ВДВ, с праздником! Мы гордимся, это действительно очень эффективная и боеспособная часть нашей армии", - заключил собеседник агентства.
День Воздушно-десантных войск (ВДВ) отмечается в России 2 августа.
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