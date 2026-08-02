Онищенко объяснил, почему нельзя купаться в фонтане

Он также отметил, что вода в городских фонтанах достаточно чистая, поскольку она набирается из водопроводной воды, а ее качество регулярно проверяется. Однако существуют риски при купании в прохладную погоду. Вода в фонтанах циркулирует и не нагревается, сочетание этих факторов может привести к переохлаждению организма.