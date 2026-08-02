Колосков назвал главных претендентов на пост главы ФИФА в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александер Чеферин и Карл-Хайнц Румменигге могут стать серьезными конкурентами Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.
- Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
- По мнению Вячеслава Колоскова, Александер Чеферин обладает качествами, которые были у прежних президентов ФИФА и УЕФА, а Карл-Хайнц Румменигге — выдающаяся фигура в футбольном мире.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин и немец Карл-Хайнц Румменигге могут стать серьезными конкурентами действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации, если примут решение баллотироваться, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
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"Конкуренцию Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА прежде всего может составить Александер Чеферин. Он выдающийся руководитель и сочетает в себе те лучшие качества, которые были в свое время у прежних президентов ФИФА и УЕФА Стэнли Роуза, Жоао Авеланжа и Леннарта Юханссона. Это умение зарабатывать, не эксплуатируя — в плохом смысле этого слова — при этом футболистов", — сказал Колосков.
"И есть такой выдающийся в прошлом футболист, как Карл-Хайнц Румменигге, который много лет возглавляет "Баварию" - клуб, который практически все время выигрывает чемпионат Германии. А сейчас он является почетным членом УЕФА. И чем он не фигура для должности президента ФИФА? Конечно, он фигура. Есть подобные фигуры, которые и были известными игроками, и долгое время возглавляли футбольные клубы, и в Испании, и в Англии. Надо их поискать, но самое главное – то, что до выборов президента ФИФА в следующем году осталось мало времени", - считает собеседник агентства.