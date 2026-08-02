Колосков назвал главных претендентов на пост главы ФИФА в 2027 году

"Конкуренцию Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА прежде всего может составить Александер Чеферин. Он выдающийся руководитель и сочетает в себе те лучшие качества, которые были в свое время у прежних президентов ФИФА и УЕФА Стэнли Роуза, Жоао Авеланжа и Леннарта Юханссона. Это умение зарабатывать, не эксплуатируя — в плохом смысле этого слова — при этом футболистов", — сказал Колосков.

"И есть такой выдающийся в прошлом футболист, как Карл-Хайнц Румменигге, который много лет возглавляет "Баварию" - клуб, который практически все время выигрывает чемпионат Германии. А сейчас он является почетным членом УЕФА. И чем он не фигура для должности президента ФИФА? Конечно, он фигура. Есть подобные фигуры, которые и были известными игроками, и долгое время возглавляли футбольные клубы, и в Испании, и в Англии. Надо их поискать, но самое главное – то, что до выборов президента ФИФА в следующем году осталось мало времени", - считает собеседник агентства.