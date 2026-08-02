Рейтинг@Mail.ru
Колосков назвал главных претендентов на пост главы ФИФА в 2027 году - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:39 02.08.2026 (обновлено: 22:15 02.08.2026)
Колосков назвал главных претендентов на пост главы ФИФА в 2027 году

Колосков: Чеферин и Румменигге могут конкурировать с Инфантино на выборах в ФИФА

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александер Чеферин и Карл-Хайнц Румменигге могут стать серьезными конкурентами Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году.
  • Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года.
  • По мнению Вячеслава Колоскова, Александер Чеферин обладает качествами, которые были у прежних президентов ФИФА и УЕФА, а Карл-Хайнц Румменигге — выдающаяся фигура в футбольном мире.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Возглавляющий Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин и немец Карл-Хайнц Румменигге могут стать серьезными конкурентами действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации, если примут решение баллотироваться, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Обладающий швейцарским и итальянским гражданством Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Выборы пройдут в 2027 году на конгрессе в Марокко.
«

"Конкуренцию Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА прежде всего может составить Александер Чеферин. Он выдающийся руководитель и сочетает в себе те лучшие качества, которые были в свое время у прежних президентов ФИФА и УЕФА Стэнли Роуза, Жоао Авеланжа и Леннарта Юханссона. Это умение зарабатывать, не эксплуатируя — в плохом смысле этого слова — при этом футболистов", — сказал Колосков.

"И есть такой выдающийся в прошлом футболист, как Карл-Хайнц Румменигге, который много лет возглавляет "Баварию" - клуб, который практически все время выигрывает чемпионат Германии. А сейчас он является почетным членом УЕФА. И чем он не фигура для должности президента ФИФА? Конечно, он фигура. Есть подобные фигуры, которые и были известными игроками, и долгое время возглавляли футбольные клубы, и в Испании, и в Англии. Надо их поискать, но самое главное – то, что до выборов президента ФИФА в следующем году осталось мало времени", - считает собеседник агентства.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино
6 июля, 18:47
 
ФутболСпортМароккоГерманияИспанияДжанни ИнфантиноАлександер ЧеферинКарл-Хайнц РуммениггеМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Спартак Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Зенит
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Факел
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Шинник
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    СКА-Хабаровск
    Урал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Торпедо
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Волга Ульяновск
    ФK Челябинск
    0
    2
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    Д. Видманова
    166
    613
  • Теннис
    03.08 02:40
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала