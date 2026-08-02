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Призер чемпионатов Европы победил на Спартакиаде - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Единоборства
 
16:51 02.08.2026 (обновлено: 16:53 02.08.2026)
Призер чемпионатов Европы победил на Спартакиаде

Призер ЧЕ по дзюдо Ендовицкий победил на Спартакиаде народов России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВалерий Ендовицкий
Валерий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Валерий Ендовицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Ендовицкий стал победителем Спартакиады народов России в Магнитогорске в весовой категории свыше 100 кг.
  • Серебро в этой категории завоевал Бислан Катамардов, бронзу — Артем Золотухин и Матвей Литягин.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы по дзюдо Валерий Ендовицкий стал победителем Спартакиады народов России, соревнования которой проходят в Магнитогорске.
Он стал лучшим в весовой категории свыше 100 кг. Серебро завоевал Бислан Катамардов, бронзу - Артем Золотухин и Матвей Литягин.
Дарья Речкалова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Двукратная чемпионка мира по дзюдо Речкалова победила на Спартакиаде
1 августа, 18:37
Результаты в других весовых категориях:
мужчины, до 81 кг: 1. Абу-Бакр Кантаев, 2. Армен Агаян, 3. Акроман Парчиев, Абдул-Керим Тасуев;
мужчины, до 90 кг: 1. Давид Карапетян, 2. Ахмад Ахмедов, 3. Мансур Лорсанов, Егор Малкин;
мужчины, до 100 кг: 1. Адам Сангариев, 2. Иван Титинкин, 3. Далер Михалев, Михаил Зимин;
женщины, до 48 кг: 1. Алина Сергеева, 2. Аина Моисеева, 3. Елена Шманина, Ольга Борисова;
женщины, до 52 кг: 1. Глафира Борисова, 2. Карина Ефимова, 3. Дарья Баскакова, Дарья Захарова;
женщины до 57 кг: 1. Ольга Мухина, 2. Вита Майданик, 3. Эльвида Гурьева, Татьяна Бакулина.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра многофункционального спортивного комплекса Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Путин отметил рост числа спортсменов, занимающихся дзюдо в России
27 апреля, 16:37
 
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