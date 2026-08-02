Дрон ВСУ ночью нанес удар недалеко от реакторного отделения ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский беспилотник атаковал галерею Запорожской АЭС, соединяющую энергоблоки.

Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения, но взрыва не произошло.

Станция получает питание только по одной линии электропередачи, что создает повышенные риски для безопасной эксплуатации.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар рядом с реакторным отделением Запорожской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

« "Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", — рассказал он.

Лихачев подчеркнул, что обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции.

"Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 киловольт "Ферросплавная-1", — отметил гендиректор "Росатома".

По его словам, отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта. Москва рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре и на атомной станции, добавил Лихачев.

АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.