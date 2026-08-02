Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ночью нанес удар недалеко от реакторного отделения ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 02.08.2026 (обновлено: 15:51 02.08.2026)
Дрон ВСУ ночью нанес удар недалеко от реакторного отделения ЗАЭС

Лихачев: дрон ВСУ ударил в нескольких метрах от реакторного отделения ЗАЭС

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал галерею Запорожской АЭС, соединяющую энергоблоки.
  • Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения, но взрыва не произошло.
  • Станция получает питание только по одной линии электропередачи, что создает повышенные риски для безопасной эксплуатации.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Беспилотник ВСУ нанес удар рядом с реакторным отделением Запорожской АЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"Сегодня ночью боевой дрон поразил галерею, соединяющую все шесть энергоблоков и предназначенную для перемещения персонала. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока", — рассказал он.

Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В МИД назвали последствия теракта против главного инженера ЗАЭС
21 июля, 07:16
Лихачев подчеркнул, что обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной, обстрелы и атаки дронов ВСУ продолжаются ежедневно, в городе есть проблемы со светом. Особую обеспокоенность вызывает неустойчивость схемы внешнего электроснабжения атомной станции.
"Запорожская АЭС получает питание лишь по одной линии электропередачи 330 киловольт "Ферросплавная-1", — отметил гендиректор "Росатома".
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Ульянов обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов по Запорожской АЭС
8 июня, 20:49
По его словам, отсутствие второй действующей ЛЭП сохраняет повышенные риски для безопасной эксплуатации объекта. Москва рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре и на атомной станции, добавил Лихачев.
АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Сотрудники ЗАЭС работают в чрезвычайно сложных условиях, заявил Гросси
15 июля, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала